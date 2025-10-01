$41.140.18
15:19 • 1898 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
14:16 • 5118 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
12:21 • 19776 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 17656 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17403 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
1 октября, 06:00 • 52857 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40213 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31158 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48484 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25604 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
В Виннице провели встречу IT Meets: Главная тема — будущее сервисного бизнеса и роль CEO

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В Виннице состоялось мероприятие "IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver", где обсудили стратегии развития IT-компаний в условиях нестабильного рынка. Представители ведущих компаний делились опытом масштабирования и сохранения конкурентоспособности.

В Виннице провели встречу IT Meets: Главная тема — будущее сервисного бизнеса и роль CEO

В Виннице состоялось мероприятие "IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver", передает УНН.

Событие оказалось полезным для владельцев и CEO сервисных IT-компаний, руководителей направлений, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, HR-специалистов и всех, кто выстраивает отношения с клиентами.

В 2025 году сервисный IT-бизнес переживает переломный момент: клиентов уже не устраивает просто быстрое выполнение задач, они ждут от компаний стратегического мышления и проактивности. IT Meets инициировали как площадку для продуктивного разговора о том, от чего на самом деле зависят лояльность, прибыльность и устойчивость компаний в период нестабильности рынка.

Мероприятие собрало ведущих представителей украинского IT, которые обсуждали практические стратегии развития бизнеса.

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Своим опытом поделились эксперты компаний Wiseboard, ELEKS, Sombra, IT Ассоциация Винницы, Teamvoy, E-commerce, EPAM, Covent IT, Tietoevry Create Ukraine, RIA.com и другие специалисты, хорошо знакомые с реалиями рынка.

Участники говорили о шагах, которые помогают компаниям масштабироваться в условиях нестабильности, оставаться конкурентоспособными и открывать новые возможности.

"Тема сервисного бизнеса сегодня особенно актуальна, потому что именно эта сфера сильнее всего ощущает влияние нестабильности и глобальной конкуренции. Украинские IT-компании привыкли быстро реагировать на вызовы, но сейчас важно строить стратегии роста заранее. Это событие стало платформой, где лидеры отрасли делятся инструментами для сохранения конкурентности, выхода на новые рынки и формирования зрелых бизнес-моделей в условиях, когда правила игры меняются каждый день", — комментируют организаторы.

Большое внимание уделили правильному построению финансовых продуктов и выходу на новые рынки с сохранением баланса между высокими рисками и реальной ценностью для клиентов. Обсуждалась и роль менеджеров, от которых напрямую зависит качество проектов и прибыльность компаний.

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Отдельный акцент сделали на задачах CEO в 2025 году. Специалисты делились опытом формирования зрелой организационной структуры, которая обеспечивает стабильность, а также рассказывали, как строить бренд работодателя, привлекающий талантливых специалистов и создающий пространство для работы и развития. Важной темой стала оптимизация внутренних процессов, ведь именно от этого зависит эффективность управления командами и скорость реализации проектов.

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Эксперты подчеркивали: современный сервисный бизнес больше не может оставаться статичным. Клиенты ожидают быстрых решений, прозрачной коммуникации и стабильных результатов. Компании должны искать инновационные инструменты, внедрять новые подходы к укреплению лояльности и всегда быть готовыми к глобальной конкуренции.

Мероприятие поддержала компания Favbet Tech — она стала одним из инициаторов первого в стране AI-комитета, а по итогам года, по данным проекта "Дія.City", вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". Сегодня Favbet Tech входит в ТОП-50 IT-компаний Украины по данным DOU, является членом IT Ukraine Association и активно развивает направление искусственного интеллекта.

"Сервисный бизнес меняется очень быстро. Подобные события дают возможность обменяться опытом и лучше понять, какие решения уже сегодня формируют рыночные тренды. Для нас важно быть частью этого процесса", — отметил CEO Favbet Tech Артём Скрипник.

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Винница