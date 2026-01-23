$43.170.01
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Верховній Раді запевняють, що внутрішньо переміщені особи матимуть можливість голосувати на загальнодержавних виборах. ЦВК та Робоча група парламенту розробили механізми для забезпечення виборчих прав ВПО, зокрема щодо ідентифікації місця проживання.

Наразі у парламенті триває робота над підготовкою комплексних змін до виборчого законодавства з урахуванням умов особливого періоду та повоєнного часу. З цією метою у Верховній Раді створено Робочу групу з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів, про це повідомляють у Верховній Раді, передає УНН.

У межах діяльності Робочої групи сформовано сім підгруп, які опрацьовують окремі напрями: адміністрування виборів, безпеку, забезпечення виборчих прав військовослужбовців, участь громадян за кордоном, інформаційне забезпечення та виконання міжнародних зобов’язань України.

Паралельно Центральна виборча комісія підготувала проєкт закону щодо особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану. Напрацьовані ЦВК пропозиції були передані Робочій групі Верховної Ради для подальшого опрацювання та врахування під час підготовки змін до виборчого законодавства.

Окрему підгрупу, яка займається питаннями внутрішньо переміщених осіб, тимчасово окупованих і прифронтових територій, очолюють народні депутати Віталій Безгін та Таміла Ташева. Саме ця підгрупа аналізує механізми забезпечення виборчих прав ВПО.

У коментарі УНН Віталій Безгін розповів, наскільки напрацювання Центральної виборчої комісії стали основою для майбутнього законопроєкту. За його словами, пропозиції ЦВК майже повністю збігаються з позицією членів Робочої групи.

Я можу судити по нашій підгрупі. Приблизно на 95% пропозицій ЦВК відповідають позиціям членам нашої підгрупи. Є деякі точкові речі, які стосуються, наприклад, зміни виборчої адреси для представників тимчасово окупованих територій, але це винятково точкові зміни. Загалом, законопроєкт, який підготувала Центральна виборча комісія, є дуже якісним

- зазначив Віталій Безгін.

Окремо народний депутат зупинився на питанні можливості голосування внутрішньо переміщених осіб. Він зазначив, що держава має інструменти для розв'язання ключових проблем, зокрема щодо ідентифікації фактичного місця проживання ВПО.

Ключова проблема буде з ідентифікацією їх місця проживання. Є дуже слушні пропозиції Центральної виборчої комісії щодо використання даних Міністерства соцполітики для зміни виборчої адреси. Ми перевіряли технічну можливість разом із Мінсоц і Мінцифри – вона є, тож держава актуалізує дані

- наголосив нардеп.

Також, за словами Віталія Безгіна, чинне законодавство вже передбачає можливість для громадян самостійно змінювати виборчу адресу, що значно спрощує участь ВПО у виборах загальнодержавного рівня. 

Крім того, будь-який українець може змінити свою виборчу адресу для голосування. Тому серйозних перепон для голосування ВПО на загальнодержавних виборах я не бачу

- підкреслив Віталій Безгін.

Водночас питання участі внутрішньо переміщених осіб у місцевих виборах потребуватиме окремого доопрацювання, адже, як зазначив депутат, у цьому випадку складніше визначити громаду, в якій саме має відбуватися голосування.

"Щодо місцевих виборів, це питання обговорюватиметься пізніше, оскільки там складніше визначити, де саме буде голосувати ВПО".

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія розробила пропозиції щодо проведення виборів після припинення воєнного стану в Україні. Першочергово пропонують провести вибори Президента через шість місяців після скасування воєнного стану.

Андрій Тимощенков

