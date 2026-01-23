В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий

Сейчас в парламенте продолжается работа над подготовкой комплексных изменений в избирательное законодательство с учетом условий особого периода и послевоенного времени. С этой целью в Верховной Раде создана Рабочая группа по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов, об этом сообщают в Верховной Раде, передает УНН.

В рамках деятельности Рабочей группы сформировано семь подгрупп, которые прорабатывают отдельные направления: администрирование выборов, безопасность, обеспечение избирательных прав военнослужащих, участие граждан за рубежом, информационное обеспечение и выполнение международных обязательств Украины.

Параллельно Центральная избирательная комиссия подготовила проект закона об особенностях организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения. Наработанные ЦИК предложения были переданы Рабочей группе Верховной Рады для дальнейшей проработки и учета при подготовке изменений в избирательное законодательство.

Отдельную подгруппу, которая занимается вопросами внутренне перемещенных лиц, временно оккупированных и прифронтовых территорий, возглавляют народные депутаты Виталий Безгин и Тамила Ташева. Именно эта подгруппа анализирует механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ.

В комментарии УНН Виталий Безгин рассказал, насколько наработки Центральной избирательной комиссии стали основой для будущего законопроекта. По его словам, предложения ЦИК почти полностью совпадают с позицией членов Рабочей группы.

Я могу судить по нашей подгруппе. Приблизительно на 95% предложения ЦИК соответствуют позициям членов нашей подгруппы. Есть некоторые точечные вещи, касающиеся, например, изменения избирательного адреса для представителей временно оккупированных территорий, но это исключительно точечные изменения. В целом, законопроект, который подготовила Центральная избирательная комиссия, очень качественный - отметил Виталий Безгин.

Отдельно народный депутат остановился на вопросе возможности голосования внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что государство имеет инструменты для решения ключевых проблем, в частности по идентификации фактического места жительства ВПЛ.

Ключевая проблема будет с идентификацией их места жительства. Есть очень дельные предложения Центральной избирательной комиссии по использованию данных Министерства соцполитики для изменения избирательного адреса. Мы проверяли техническую возможность вместе с Минсоц и Минцифры – она есть, поэтому государство актуализирует данные - подчеркнул нардеп.

Также, по словам Виталия Безгина, действующее законодательство уже предусматривает возможность для граждан самостоятельно менять избирательный адрес, что значительно упрощает участие ВПЛ в выборах общегосударственного уровня.

Кроме того, любой украинец может изменить свой избирательный адрес для голосования. Поэтому серьезных преград для голосования ВПЛ на общегосударственных выборах я не вижу - подчеркнул Виталий Безгин.

В то же время вопрос участия внутренне перемещенных лиц в местных выборах потребует отдельной доработки, ведь, как отметил депутат, в этом случае сложнее определить общину, в которой именно должно происходить голосование.

"Что касается местных выборов, этот вопрос будет обсуждаться позже, поскольку там сложнее определить, где именно будет голосовать ВПЛ".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия разработала предложения по проведению выборов после прекращения военного положения в Украине. В первую очередь предлагают провести выборы Президента через шесть месяцев после отмены военного положения.