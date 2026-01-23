$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 2908 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 10827 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 29719 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 16277 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 18873 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 26768 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 63992 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33347 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31133 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29314 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 33875 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 35535 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 82244 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 47535 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 34168 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 29747 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 64005 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 61829 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 64727 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75171 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 11954 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12347 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33160 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 48778 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 43705 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot

В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий

Киев • УНН

 • 10808 просмотра

В Верховной Раде уверяют, что внутренне перемещенные лица будут иметь возможность голосовать на общегосударственных выборах. ЦИК и Рабочая группа парламента разработали механизмы для обеспечения избирательных прав ВПЛ, в частности по идентификации места жительства.

В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий

Сейчас в парламенте продолжается работа над подготовкой комплексных изменений в избирательное законодательство с учетом условий особого периода и послевоенного времени. С этой целью в Верховной Раде создана Рабочая группа по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов, об этом сообщают в Верховной Раде, передает УНН.

В рамках деятельности Рабочей группы сформировано семь подгрупп, которые прорабатывают отдельные направления: администрирование выборов, безопасность, обеспечение избирательных прав военнослужащих, участие граждан за рубежом, информационное обеспечение и выполнение международных обязательств Украины.

Параллельно Центральная избирательная комиссия подготовила проект закона об особенностях организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения. Наработанные ЦИК предложения были переданы Рабочей группе Верховной Рады для дальнейшей проработки и учета при подготовке изменений в избирательное законодательство.

Отдельную подгруппу, которая занимается вопросами внутренне перемещенных лиц, временно оккупированных и прифронтовых территорий, возглавляют народные депутаты Виталий Безгин и Тамила Ташева. Именно эта подгруппа анализирует механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ.

В комментарии УНН Виталий Безгин рассказал, насколько наработки Центральной избирательной комиссии стали основой для будущего законопроекта. По его словам, предложения ЦИК почти полностью совпадают с позицией членов Рабочей группы.

Я могу судить по нашей подгруппе. Приблизительно на 95% предложения ЦИК соответствуют позициям членов нашей подгруппы. Есть некоторые точечные вещи, касающиеся, например, изменения избирательного адреса для представителей временно оккупированных территорий, но это исключительно точечные изменения. В целом, законопроект, который подготовила Центральная избирательная комиссия, очень качественный

- отметил Виталий Безгин.

Отдельно народный депутат остановился на вопросе возможности голосования внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что государство имеет инструменты для решения ключевых проблем, в частности по идентификации фактического места жительства ВПЛ.

Ключевая проблема будет с идентификацией их места жительства. Есть очень дельные предложения Центральной избирательной комиссии по использованию данных Министерства соцполитики для изменения избирательного адреса. Мы проверяли техническую возможность вместе с Минсоц и Минцифры – она есть, поэтому государство актуализирует данные

- подчеркнул нардеп.

Также, по словам Виталия Безгина, действующее законодательство уже предусматривает возможность для граждан самостоятельно менять избирательный адрес, что значительно упрощает участие ВПЛ в выборах общегосударственного уровня. 

Кроме того, любой украинец может изменить свой избирательный адрес для голосования. Поэтому серьезных преград для голосования ВПЛ на общегосударственных выборах я не вижу

- подчеркнул Виталий Безгин.

В то же время вопрос участия внутренне перемещенных лиц в местных выборах потребует отдельной доработки, ведь, как отметил депутат, в этом случае сложнее определить общину, в которой именно должно происходить голосование.

"Что касается местных выборов, этот вопрос будет обсуждаться позже, поскольку там сложнее определить, где именно будет голосовать ВПЛ".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия разработала предложения по проведению выборов после прекращения военного положения в Украине. В первую очередь предлагают провести выборы Президента через шесть месяцев после отмены военного положения.

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Министерство социальной политики Украины
Верховная Рада
Украина