У вересні завершується другий етап запровадження системи НАССР в Україні

До прикладу, йдеться про кондитерські фабрики, компанії з переробки й виробництва фруктової та овочевої продукції.

Повідомляється, що НАССР в Україні, відповідно до чинного законодавства, впроваджується у три етапи.

Перші два етапи стосуються великих підприємств.

“А до 20 вересня 2019 року систему НАССР мають запровадити і на малих виробництвах”, — уточнили у відомстві

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У свою чергу, очільник Держпродспоживслужби Володимир Лапа нагадав, що у минулому році закінчився термін впровадження НАССР великими підприємствами, які виробляють необроблену продукцію тваринного походження.

“На них НАССР уже має працювати. Мається на увазі не сертифікація, а впровадження у процеси виробництва. Це достатньо ліберальна норма, яка дозволяє не отримувати сертифікат, тому що це затратна процедура, натомість орган контролю мусить бути переконаний, що НАССР працює. Для тих підприємств, де він почав діяти у минулому році, це не новина, тому що у переважній більшості вони здійснювали реалізацію продукції не лише в Україні, а й закордоном. Тому левова частка з них мали НАССР до дедлайну”, — повідомив він.

Набагато складніше із впровадженням НАССР на виробництвах готової продукції, у складі якої відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження, додав Лапа.

“Тим більше, що на переважній більшості таких підприємств є менеджери з якості. Але там, де немає чи недостатньо кваліфікації, бізнесу потрібно працювати із консультантами. Якщо процеси не налагоджені, це означатиме, що НАССР немає. У такому разі є ризик потрапляння небезпечної продукції”, — заявив голова Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, стандарти НАССР здатні значно мінімізувати ризики отруєнь неякісними продуктами. Також, на його переконання, відповідальний бізнес зацікавлений у запровадженні такої системи контролю якості більше за державу, споживача чи контролера.

“Тож, вже восени, коли спливе час для обов’язкового запровадження НАССР низкою підприємств, зможемо порахувати скільки у нас реально європейських компаній-виробників, а скільки недобросовісних порушників і фальсифікаторів”, — резюмував Тригубенко.