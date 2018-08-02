В сентябре завершается второй этап внедрения системы НАССР в Украине

К примеру, речь идет о кондитерских фабриках, компаниях по переработке и производству фруктовой и овощной продукции.

Сообщается, что НАССР в Украине, согласно действующему законодательству, внедряется в три этапа.

Первые два этапа касаются крупных предприятий.

"А до 20 сентября 2019 года систему НАССР должны ввести и на малых производствах", - уточнили в ведомстве

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В свою очередь, глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа напомнил, что в прошлом году закончился срок внедрения НАССР крупными предприятиями, которые производят необработанную продукцию животного происхождения.

"На них НАССР уже должно работать. Имеется в виду не сертификация, а внедрение в процессы производства. Это достаточно либеральная норма, которая позволяет не получать сертификат, потому что это затратная процедура, зато орган контроля должен быть уверен, что НАССР работает. Для тех предприятий, где он начал действовать в прошлом году, это не новость, потому что в подавляющем большинстве они осуществляли реализацию продукции не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому львиная доля из них имела НАССР до дедлайна", - сообщил он.

Гораздо сложнее с внедрением НАССР на производствах готовой продукции, в составе которой отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения, добавил Лапа.

"Тем более, что на подавляющем большинстве таких предприятий есть менеджеры по качеству. Но там, где нет или недостаточно квалификации, бизнесу нужно работать с консультантами. Если процессы не отлажены, это будет означать, что НАССР нет. В таком случае есть риск попадания опасной продукции", - заявил председатель Госпродпотребслужбы.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, стандарты НАССР способны значительно минимизировать риски отравлений некачественными продуктами. Также, по его убеждению, ответственный бизнес заинтересован во внедрении такой системы контроля качества больше чем государство, потребитель или контроллер.

"Поэтому, уже осенью, когда истечет время для обязательного введения НАССР рядом предприятий, сможем посчитать сколько у нас реально европейских компаний-производителей, а сколько недобросовестных нарушителей и фальсификаторов", - резюмировал Тригубенко.