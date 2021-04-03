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У Великій Британії зафіксували сім смертей від тромбозу після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca

У Великій Британії зафіксували сім смертей від тромбозу після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca

Київ • УНН

 • 19257 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Великій Британії сім з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca в Великобританії, згодом померли. При цьому в країні зробили понад 18 млн щеплень препаратом. Про це пише BBC, повідомляє УНН.

"Семеро людей померли від "незвичних" тромбів після вакцинації Oxford-AstraZeneca в Великій Британії, підтвердив BBC регулюючий орган з лікарських засобів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в цілому ці тромби були у 30 осіб з 18 мільйонів, вакцинованих до 24 березня.

"Досі не ясно, чи є вони просто збігом або справжнім побічним ефектом вакцини. Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення заявляє, що переваги як і раніше переважують будь-який ризик", - пише ВВС.

Доповнення

Уряд Нідерландів оголосив про припинення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб молодше 60 років.

Контекст

Нідерланди не єдина європейська країна, яка відмовилася від розробки AstraZeneca або обмежила її використання. Раніше це зробили в Норвегії, Швеції, Фінляндії, Ісландії та Ірландії. Ці країни не повернулися до використання препарату навіть після того, як Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) повідомило, що доказів зв'язку між вакциною AstraZeneca і ризиком утворення тромбів немає.

Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія та ще кілька країн після заяви ЕМА відновили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Раніше німецькі експерти заявили, що людям до 60 років не потрібно робити другу дозу вакцини AstraZeneca.

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