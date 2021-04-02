Німецькі експерти заявили, що людям до 60 років не потрібно робити другу дозу вакцини AstraZeneca

Що відомо

Німецька комісія з вакцин, відома як STIKO, рекомендувала в четвер, щоб люди у віці до 60 років, які зробили перший укол вакцини AstraZeneca COVID-19, отримали інший препарат для своєї другої дози.

На початку тижня в Німеччині заявили, що вакцину AstraZeneca слід вводити тільки людям у віці 60 років і старше в зв’язку з рідкісними, але важкими тромбоемболічними побічними ефектами. У заяві комісії йшлося, що пізніше вона дасть окрему рекомендацію молодим людям, які вже отримали перший укол.

Цитата

“Поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям у віці до 60 років, щоб замість другої дози AstraZeneca, через 12 тижнів після першої вакцини, була зроблена доза мРНК-вакцини”, — повідомили в STIKO.

Вакцинація мРНК (мРНК) включає в себе вакцини, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

Доповнення

В оновленій рекомендації, розміщеній на сайті STIKO, йдеться про відсутність наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Вакцинація в Україні

Загалом 248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні, з них отримали 1 дозу — 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.