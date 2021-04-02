Немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Вакцинация в Украине
В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании в Украине, из них получили 1 дозу — 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.
Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).
При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1915000 доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр МЗ до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильных групп населения пожилого возраста.
Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинирован в течение 2021 года.