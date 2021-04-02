Немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31698 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47471 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104514 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140517 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193336 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192403 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277869 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324401 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157781 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143112 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 77576 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 57558 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 39690 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 40255 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102789 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324401 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278041 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433404 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399347 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 382588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102789 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185206 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213470 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193498 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277869 просмотра
Актуальное
Немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 22447 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Немецкие эксперты считают, что в возрасте до 60 лет не следует получать вторую вакцину AstraZeneca. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Что известно

Немецкая комиссия по вакцинам, известная как STIKO, рекомендовала в четверг, чтобы люди в возрасте до 60 лет, которые сделали первый укол вакцины AstraZeneca COVID-19, получили другой препарат для своей второй дозы.

В начале недели в Германии заявили, что вакцину AstraZeneca следует вводить только людям в возрасте 60 лет и старше в связи с редкими, но тяжелыми тромбоэмболическими побочными эффектами. В заявлении комиссии говорилось, что позже она даст отдельную рекомендацию молодым людям, которые уже получили первый укол.

Цитата

“Пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет, чтобы вместо второй дозы AstraZeneca, через 12 недель после первой вакцины, была сделана доза мРНК-вакцины”, — сообщили в STIKO.

Вакцинация мРНК (мРНК) включает в себя вакцины, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Дополнение

В обновленной рекомендации, размещенной на сайте STIKO, речь идет об отсутствии научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.

Вакцинация в Украине

В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании в Украине, из них получили 1 дозу — 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Напомним, в Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1915000 доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр МЗ до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинирован в течение 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы