В Великобритании зафиксировали семь смертей от тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca, впоследствии умерли. При этом в стране сделали более 18 млн прививок препаратом. Об этом пишет BBC, сообщает УНН.
“Семь человек умерли от необычных тромбов после вакцинации Oxford-AstraZeneca в Великобритании, подтвердил BBC регулирующий орган по лекарственным средствам”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в общей сложности эти тромбы были у 30 человек из 18 миллионов, вакцинированных к 24 марта.
“До сих пор не ясно, являются ли они просто совпадением или настоящим побочным эффектом вакцины. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что преимущества по-прежнему перевешивают любой риск”, — пишет ВВС.
Дополнение
Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет.
Контекст
Нидерланды не единственная европейская страна, которая отказалась от разработки AstraZeneca или ограничила ее использование. Ранее это сделали в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.
Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА восстановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca.