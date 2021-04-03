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В Великобритании зафиксировали семь смертей от тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca

В Великобритании зафиксировали семь смертей от тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 19252 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Великобритании семь из 30 человек, у которых обнаружили тромбоз после прививки вакциной AstraZeneca, впоследствии умерли. При этом в стране сделали более 18 млн прививок препаратом. Об этом пишет BBC, сообщает УНН.

“Семь человек умерли от необычных тромбов после вакцинации Oxford-AstraZeneca в Великобритании, подтвердил BBC регулирующий орган по лекарственным средствам”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в общей сложности эти тромбы были у 30 человек из 18 миллионов, вакцинированных к 24 марта.

“До сих пор не ясно, являются ли они просто совпадением или настоящим побочным эффектом вакцины. Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что преимущества по-прежнему перевешивают любой риск”, — пишет ВВС.

Дополнение

Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет.

Контекст

Нидерланды не единственная европейская страна, которая отказалась от разработки AstraZeneca или ограничила ее использование. Ранее это сделали в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА восстановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Ранее немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

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