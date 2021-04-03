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В Нидерландах прекратили делать прививки вакциной AstraZeneca лицам моложе 60 лет

В Нидерландах прекратили делать прививки вакциной AstraZeneca лицам моложе 60 лет

Киев  •  УНН

 • 16274 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет, сообщает издание NL Times, передает УНН.

Что известно

Решение было принято Министерством здравоохранения королевства из-за сообщения, что вакцинация препаратом может вызвать появление тромбов.

Сегодня исследовательский центр Lareb зафиксировал еще пять случаев появления тромбов у женщин в возрасте от 25 до 65 лет через семь-десять дней после прививки AstraZeneca. У двух женщин, которые получили дозу этой вакцины, начались проблемы с легкими.

30 марта из-за этой проблемы использования препарата для людей в возрасте до 55 лет приостановили в Канаде.

Контекст

Нидерланды не единственная европейская страна, которая отказалась от разработки AstraZeneca или ограничила ее использование. Ранее это сделали в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщил, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА восстановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Ранее немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

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