В Нидерландах прекратили делать прививки вакциной AstraZeneca лицам моложе 60 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство Нидерландов объявило о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет, сообщает издание NL Times, передает УНН.
Что известно
Решение было принято Министерством здравоохранения королевства из-за сообщения, что вакцинация препаратом может вызвать появление тромбов.
Сегодня исследовательский центр Lareb зафиксировал еще пять случаев появления тромбов у женщин в возрасте от 25 до 65 лет через семь-десять дней после прививки AstraZeneca. У двух женщин, которые получили дозу этой вакцины, начались проблемы с легкими.
30 марта из-за этой проблемы использования препарата для людей в возрасте до 55 лет приостановили в Канаде.
Контекст
Нидерланды не единственная европейская страна, которая отказалась от разработки AstraZeneca или ограничила ее использование. Ранее это сделали в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщил, что доказательств связи между вакциной AstraZeneca и риском образования тромбов нет.
Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА восстановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее немецкие эксперты заявили, что людям до 60 лет не нужно делать вторую дозу вакцины AstraZeneca.