У Нідерландах припинили робити щеплення вакциною AstraZeneca осіб молодше 60 років

Що відомо

Рішення було прийнято Міністерством охорони здоров’я королівства через повідомлення, що вакцинація цим препаратом може викликати появу тромбів.

Сьогодні дослідний центр Lareb зафіксував ще п’ять випадків появи тромбів у жінок у віці від 25 до 65 років через сім-десять днів після щеплення AstraZeneca. У двох жінок, які отримали дозу цієї вакцини, почалися проблеми з легенями.

30 березня через цієї проблеми використання препарату для людей у ​​віці до 55 років призупинили в Канаді.

Контекст

Нідерланди не єдина європейська країна, яка відмовилася від розробки AstraZeneca або обмежила її використання. Раніше це зробили в Норвегії, Швеції, Фінляндії, Ісландії та Ірландії. Ці країни не повернулися до використання препарату навіть після того, як Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) повідомило, що доказів зв’язку між вакциною AstraZeneca і ризиком утворення тромбів немає.

Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія та ще кілька країн після заяви ЕМА відновили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Раніше німецькі експерти заявили, що людям до 60 років не потрібно робити другу дозу вакцини AstraZeneca.