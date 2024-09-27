У ЦПД пояснили, як росія використовує ШІ та соцмережі в інформаційній війні
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації попереджає про небезпеку ШІ-зображень українських військових у соцмережах. Ці дописи можуть використовуватися росією для просування шкідливих наративів та шахрайства.
Згенеровані за допомогою штучного інтелекту картинки з нібито українськими військовими, які розповсюджують у соцмережах, містять ряд небезпек. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
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В ЦПД зазначили, що в українському сегменті соцмереж шириться велика кількість дописів, які містять фото з явними ознаками генерації штучним інтелектом нібито українських військових, із закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей.
Подібні публікації часто поширюються ботами, їхня мета – викликати емоції та заохотити людей відреагувати. Таким чином ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок.
Ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України. Зокрема, на сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого у мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. Таким чином ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів
Ще одна загроза таких дописів полягає і в тому, що вони можуть використовуватися для шахрайства, адже часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати.
Нагадаємо
За даними Головного управління розвідки МО України, кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном.
Пропаганда рф просуває маніпуляції про "щасливу окупацію" Херсонщини - ЦПД04.09.24, 17:37 • 30698 переглядiв