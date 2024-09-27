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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЦПИ объяснили, как россия использует ИИ и соцсети в информационной войне

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27 сентября 2024, 15:12  •  560 просмотра

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Центр противодействия дезинформации предупреждает об опасности ИИ-изображений украинских военных в соцсетях. Эти сообщения могут использоваться россией для продвижения вредных нарративов и мошенничества.

Сгенерированные с помощью искусственного интеллекта картинки с якобы украинскими военными, которые распространяют в соцсетях, содержат ряд опасностей. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

В ЦПИ отметили, что в украинском сегменте соцсетей распространяется большое количество сообщений, содержащих фото с явными признаками генерации искусственным интеллектом якобы украинских военных, с призывами поздравить их то ли с днем рождения, то ли со свадьбой. Также есть похожие сообщения о спасенных животных, детях или пожилых людях. 

Подобные публикации часто распространяются ботами, их цель - вызвать эмоции и поощрить людей отреагировать. Таким образом эти фотографии получают тысячи взаимодействий от реальных пользователей, что способствует быстрому продвижению страниц. 

Эти страницы в соцсетях может использовать россия в информационной войне против Украины. В частности, на страницах с ИИ-изображениями собирается большая аудитория, которая не слишком критично относится к увиденному в сети и восприимчива к информационным манипуляциям. Таким образом враг получает площадку для продвижения опасных для Украины нарративов

- говорится в сообщении. 

Еще одна угроза таких сообщений заключается и в том, что они могут использоваться для мошенничества, ведь часто содержат вредоносные ссылки, замаскированные, например, под петицию, которую необходимо подписать.

Напомним

По данным Главного управления разведки МО Украины, кремль проводит в соцсетях целенаправленную пропагандистскую кампанию, распространяя ролики на которых якобы украинские мужчины отдыхают за границей.

Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД4 сентября 2024, 14:37 • 30439 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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