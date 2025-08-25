У центрі столиці в понеділок обмежать рух транспорту: що відомо
Київ • УНН
У понеділок, 25 серпня, у Києві знову обмежать рух транспорту. Причиною є охоронні заходи за участю іноземних делегацій у центральній частині міста.
У понеділок, 25 серпня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що причина обмеження руху - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
В Управлінні держохорони попросили киян та гостей столиці врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Нагадаємо
23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
