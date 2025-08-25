$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 16427 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 32339 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 34843 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 32973 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 44429 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 78147 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63522 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34257 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56980 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35682 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
У центрі столиці в понеділок обмежать рух транспорту: що відомо

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У понеділок, 25 серпня, у Києві знову обмежать рух транспорту. Причиною є охоронні заходи за участю іноземних делегацій у центральній частині міста.

У центрі столиці в понеділок обмежать рух транспорту: що відомо

У понеділок, 25 серпня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що причина обмеження руху - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста

- йдеться у повідомленні.

В Управлінні держохорони попросили киян та гостей столиці врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Нагадаємо

23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Київ розглядає можливість роботи таксі під час комендантської години21.08.25, 00:53 • 6232 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївАвто
Київ