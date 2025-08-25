В центре столицы в понедельник ограничат движение транспорта: что известно

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 16476 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 32449 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 34892 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 33032 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 44508 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 78216 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 63548 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34269 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56987 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35685 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
91%
749мм
Популярные новости
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости24 августа, 18:31 • 16214 просмотра
«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента24 августа, 19:28 • 6206 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинахVideo24 августа, 22:14 • 3620 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ22:39 • 4376 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto23:11 • 3572 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 44511 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 78218 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 46554 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 60383 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 46859 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 45707 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 31068 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 31832 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 34555 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 40439 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Крылатая ракета
Северный поток — 2

В центре столицы в понедельник ограничат движение транспорта: что известно

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В понедельник, 25 августа, в Киеве снова ограничат движение транспорта. Причиной являются охранные мероприятия с участием иностранных делегаций в центральной части города.

В центре столицы в понедельник ограничат движение транспорта: что известно

В понедельник, 25 августа, в Киеве временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что причина ограничения движения - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

25 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города

- говорится в сообщении.

В Управлении госохраны попросили киевлян и гостей столицы учесть указанную информацию при перемещении.

Напомним

23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве действовали временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Киев рассматривает возможность работы такси во время комендантского часа21.08.25, 00:53 • 6232 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевАвто
Киев