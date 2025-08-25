В центре столицы в понедельник ограничат движение транспорта: что известно
Киев • УНН
В понедельник, 25 августа, в Киеве снова ограничат движение транспорта. Причиной являются охранные мероприятия с участием иностранных делегаций в центральной части города.
В понедельник, 25 августа, в Киеве временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что причина ограничения движения - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
25 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
В Управлении госохраны попросили киевлян и гостей столицы учесть указанную информацию при перемещении.
Напомним
23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве действовали временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.
