У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

11 вересня 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху - йдеться у повідомленні.

Зазначену інформацію просять врахувати під час переміщення.

Нагадаємо

10 вересня у Києві був тимчасово обмежаний рух транспорту в центральній частині міста. Ймовірно, це пов'язано з проведенням Саміту перших леді та джентльменів, який триватиме два дні.