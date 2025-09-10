$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 5538 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 16151 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 15956 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 19606 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 22106 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 50752 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 72124 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 57878 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33697 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 37877 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

Київ • УНН

 • 28 перегляди

11 вересня 2025 року в центрі Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.

У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

11 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Про це повідомляє патрульна поліція України, пише УНН.

11 вересня 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

- йдеться у повідомленні.

Зазначену інформацію просять врахувати під час переміщення.

Нагадаємо

10 вересня у Києві був тимчасово обмежаний рух транспорту в центральній частині міста. Ймовірно, це пов'язано з проведенням Саміту перших леді та джентльменів, який триватиме два дні.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Київ