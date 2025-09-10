У центрі Києва завтра обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій
Київ • УНН
11 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Про це повідомляє патрульна поліція України, пише УНН.
Зазначену інформацію просять врахувати під час переміщення.
Нагадаємо
10 вересня у Києві був тимчасово обмежаний рух транспорту в центральній частині міста. Ймовірно, це пов'язано з проведенням Саміту перших леді та джентльменів, який триватиме два дні.