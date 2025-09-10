В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

11 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.

11 сентября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения - говорится в сообщении.

Указанную информацию просят учесть при перемещении.

Напомним

10 сентября в Киеве было временно ограничено движение транспорта в центральной части города. Вероятно, это связано с проведением Саммита первых леди и джентльменов, который продлится два дня.