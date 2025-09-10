$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 5412 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 15967 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
13:15 • 15848 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 19516 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 22039 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 50653 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 72000 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 57793 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33669 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 37860 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

Киев • УНН

 • 4 просмотра

11 сентября 2025 года в центре Киева будут введены временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

В центре Киева завтра ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

11 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.

11 сентября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения

- говорится в сообщении.

Указанную информацию просят учесть при перемещении.

Напомним

10 сентября в Киеве было временно ограничено движение транспорта в центральной части города. Вероятно, это связано с проведением Саммита первых леди и джентльменов, который продлится два дня.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Киев