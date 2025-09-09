$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 10690 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 8186 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 37274 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 65156 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56629 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34985 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29691 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28522 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40449 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Завтра у центрі Києва обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

Київ • УНН

 • 150 перегляди

10 вересня у Києві тимчасово обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Ймовірно, це пов'язано з проведенням Саміту перших леді та джентльменів, який триватиме два дні.

Завтра у центрі Києва обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

Завтра у центрі столиці планують обмежити рух. Ймовірно, такі заходи пов'язані із проведенням Саміту перших леді та джентельментів, який завтра прийматиме столиця, передає УНН.

10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста 

- повідомили в Управлінні державної охорони України.

Нагадаємо

На п’ятий Саміт перших леді і джентльменів, який пройде цього року в Києві, прибудуть сім перших леді. Дружина очільника Білого дому Дональда Трампа Меланія цього разу не братиме участь у заході.

Саміт триватиме два дні, 10 та 11 вересня.

Антоніна Туманова

Суспільство
Дональд Трамп
Київ