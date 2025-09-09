Завтра у центрі Києва обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій
Київ • УНН
10 вересня у Києві тимчасово обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Ймовірно, це пов'язано з проведенням Саміту перших леді та джентльменів, який триватиме два дні.
10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
Нагадаємо
На п’ятий Саміт перших леді і джентльменів, який пройде цього року в Києві, прибудуть сім перших леді. Дружина очільника Білого дому Дональда Трампа Меланія цього разу не братиме участь у заході.
Саміт триватиме два дні, 10 та 11 вересня.