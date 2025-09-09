Завтра в центре Киева ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

Завтра в центре столицы планируют ограничить движение. Вероятно, такие меры связаны с проведением Саммита первых леди и джентльменов, который завтра будет принимать столица, передает УНН.

10 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города