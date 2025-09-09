Завтра в центре Киева ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций
Киев • УНН
10 сентября в Киеве временно ограничат движение транспорта в центральной части города. Вероятно, это связано с проведением Саммита первых леди и джентльменов, который продлится два дня.
Завтра в центре столицы планируют ограничить движение. Вероятно, такие меры связаны с проведением Саммита первых леди и джентльменов, который завтра будет принимать столица, передает УНН.
10 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
Напомним
На пятый Саммит первых леди и джентльменов, который пройдет в этом году в Киеве, прибудут семь первых леди. Супруга главы Белого дома Дональда Трампа Мелания на этот раз не будет участвовать в мероприятии.
Саммит продлится два дня, 10 и 11 сентября.