У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину, його затримали - поліція
Київ • УНН
У Печерському районі Києва стався конфлікт, під час якого чоловік здійснив постріл у повітря з травматичної зброї. Поліція оперативно затримала порушника, ніхто з громадян не постраждав.
У Печерському районі столиці чоловік здійснив постріл у повітря з пристрою травматичної дії під час конфлікту з перехожим. Стрілка затримали. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
"Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшли до поліції близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка. За попередньою інформацією між порушником та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав", - повідомили в поліції.
У поліції зазначили, що правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.
Доповнення
У Шептицькому під Львовом сталась стрілянина. У соцмережах повідомляли, що невідомий обстріялв авто. У поліції Львівської області вже повідомили деталі.