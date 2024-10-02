В центре Киева мужчина устроил стрельбу, его задержали - полиция

В Печерском районе столицы мужчина произвел выстрел в воздух из устройства травматического действия во время конфликта с прохожим. Стрелка задержали. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

"Информация о звуках выстрела вблизи Дворца Украина поступили в полицию около 19:00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, которые оперативно задержали стрелка. По предварительной информации между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина достал устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух. В результате происшествия никто из граждан не пострадал", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.

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