У центрі Києва сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася масштабна пожежа, передає кореспондент УНН з місця подій.
“Інформація про виникнення пожежі нам надійшла о 7:46. На місце пожежі одразу було направлено пожежні підрозділи. По прибуттю перших рятувальних підрозділів було встановлено, що горіли прибудови між основною будівлею і гаражами. Рятувальники надали підвищений ранг складності викликали додаткові сили та засоби. Пожежу вдалося локалізувати о 8:26 на площі 200 кв/м, і вже о 8:46 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Наразі правохоронці встановлюють причину пожежі”, — повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.
На місці подій працювали 10 одиниць основної та спеціальної техніки та 42 чоловіки особового складу. На момент прибуття пожежників площа займання становила близько 100 кв/м та існувала загроза перекидання полум’я на сусідні будівлі через те, що будинок має дерев’яні перекриття та перегородки.
Також, правохоронці будуть встановлювати законність прибудов у яких розпочалася пожежа. Через те, що прибудови були побудовані з пластику та обтягнуті банерами, які є легкозаймистими речовинами це сприяло розповсюдженню вогню. Крім того речниця ДСНС повідомила, що планова пожежна перевірка цього будинку запланована на наступний рік.
Як повідомляв УНН, пожежу на сміттєзвалищі неподалік від Києва ще не загасили.