В центре Киева произошел масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В центре Киева на улице Большой Васильковской произошел масштабный пожар, передает корреспондент УНН с места событий.
“Информация о возникновении пожара нам поступило в 7:46. На место пожара сразу были направлены пожарные подразделения. По прибытию первых спасательных подразделений было установлено, что горели пристройки между основным зданием и гаражами. Спасатели предоставили повышенный ранг сложности вызвали дополнительные силы и средства. Пожар удалось локализовать в 8:26 на площади 200 кв/м, и уже в 8:46 полностью ликвидировать. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара”, — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
На месте событий работали 10 единиц основной и специальной техники и 42 человека личного состава. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила около 100 кв/м и существовала угроза переброски пламени на соседние здания из-за того, что дом имеет деревянные перекрытия и перегородки.
Также, правоохранители будут устанавливать законность пристроек в которых начался пожар. Так что пристройки были построены из пластика и обтянуты баннерами, которые являются легковоспламеняющимися веществами это способствовало распространению огня. Кроме того спикер ГСЧС сообщила, что плановая пожарная проверка этого дома запланирована на следующий год.
Как сообщал УНН, пожар на свалке недалеко от Киева еще не погасили.