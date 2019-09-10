Пожежу на сміттєзвалищі неподалік від Києва ще не загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу села Трипілля, що за близько 50 км від Києва, ще не ліквідували повністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС Україні.
"Ліквідовано 0,3 га, залишається 0,7 га. До гасіння залучено 14 осіб та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, 9 вересня близько 9:30 поблизу села Трипілля Обухівського району на Київщині на території несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.