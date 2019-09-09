Неподалік від Києва загорілося сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поблизу села Трипілля, що за близько 50 км від Києва, загорілося несанкціоноване сміттєзвалище. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"9 вересня о 9:30 поблизу села Трипілля Обухівського району на території несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га", - повідомили рятувальники.
До гасіння залучено 12 вогнеборців та три одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, на Київщині сталася пожежа на сміттєсортувальному заводі.