Неподалеку от Киева загорелась свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вблизи села Триполье, что в около 50 км от Киева, загорелась несанкционированная свалка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 сентября в 9:30 вблизи села Триполье Обуховского района на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га", - сообщили спасатели.
К тушению привлечены 12 пожарных и три единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Киевской области произошел пожар на мусоросортировочном заводе.