Пожежу на сміттєсортувальному заводі на Київщині загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу на сміттєзвалищі на території сміттєсортувального заводу у селі Демидів Київської області, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Пожежу локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га, а о 18:05 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння було залучено 18 рятувальників особового складу, 3 одиниці техніки, 2 трактори, 1 водовозка та 2 самосвали по 20 тонн.
Нагадаємо, у селі Демидів на території приватного сміттєсортувального заводу загорілося сміття на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.