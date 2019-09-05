Під Києвом кілька годин не можуть загасити масштабну пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Під Києвом, у Вишгородському районі, від ранку не можуть загасити масштабну пожежу на сміттєзвалищі, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС у Київській області.
"5 вересня о 08:37 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території у с. Демидів", - йдеться у повідомленні.
На місце події було направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці.
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"По прибуттю було встановлено, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, до гасіння залучено 11 осіб, 3 одиниці техніки, 1 трактор та 2 самосвала по 20 тонн.
"Триває ліквідація", - додали у ДСНС.