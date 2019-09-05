Под Киевом несколько часов не могут потушить масштабный пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Под Киевом, в Вышгородском районе, с утра не могут потушить масштабный пожар на свалке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.
"5 сентября в 8:37 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в с. Демидов", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт. Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с. Новые Петровцы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве горела свалку
"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, к тушению привлечены 11 человек, 3 единицы техники, 1 трактор и 2 самосвала по 20 тонн.
"Продолжается ликвидация", - добавили в ГСЧС.