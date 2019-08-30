У Києві горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У столиці ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в місті Києві.
Так, 30 серпня, о 00:01, до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про займання на сміттєзвалищі на вул. Пирогівський шлях, 94-96, у Голосіївському районі столиці.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося загорання сміття на площі 1000 м.кв., на сміттєзвалищі загальною площею 13 га.
О 06:31 пожежу було локалізовано, а о 08:57 - ліквідовано.
Нагадаємо, у Вознесенському районі Запорізської області другу добу не можуть загасити пожежу на полігоні твердих побутових відходів.