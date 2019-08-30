На Запоріжжі другу добу горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Вознесенському районі Запорізської області другу добу не можуть загасити пожежу на полігоні твердих побутових відходів, повідомляє УНН із посиланням на інтернет-портал вознесенської об'єднаної територіальної громади.
"Шановні вознесенці! Повідомляємо, що другу добу поспіль горить полігон твердих побутових відходів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ураження відбулося через спеку та велике накопичення продуктів гниття.
Нині на об’єкті працює необхідна техніка: бульдозери, гусеничні трактори та пожежні бригади.
За минулу добу було ліквідовано осередки відкрито полум’я.
"Робиться все можливе задля унеможливлення розгортання пожежі! Зауважимо, що ґрунту для тушіння пожежі більш ніж достатньо, тож сподіваємося, що протягом сьогоднішнього дня основні площі ураження буде ліквідовано. Задля попередження отруєння продуктами горіння просимо дотримуватися профілактичних заходів", - повідомляється на інтернет-порталі громади.
Нагадаємо, у Полтавській області сталася пожежа на сміттєзвалищі.