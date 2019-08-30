В Запорожской области вторые сутки горит свалка

"Уважаемые вознесенцы! Сообщаем, что вторые сутки горит полигон твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение произошло из-за жары и большого накопления продуктов гниения.

Сейчас на объекте работает необходимая техника: бульдозеры, гусеничные тракторы и пожарные бригады.

За прошедшие сутки было ликвидированы очаги открыто пламени.

"Делается все возможное для предотвращения развертывания пожара! Заметим, что почвы для тушения пожара более чем достаточно, поэтому надеемся, что в течение сегодняшнего дня основные площади поражения будет ликвидирован. Для предупреждения отравления продуктами горения просим придерживаться профилактических мероприятий", - сообщается на интернет-портале общины.

Напомним, в Полтавской области произошел пожар на свалке.