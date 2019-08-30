В Запорожской области вторые сутки горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Вознесенском районе Запорожской области вторые сутки не могут потушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает УНН со ссылкой на интернет-портал Вознесенской объединенной территориальной общины.
"Уважаемые вознесенцы! Сообщаем, что вторые сутки горит полигон твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение произошло из-за жары и большого накопления продуктов гниения.
Сейчас на объекте работает необходимая техника: бульдозеры, гусеничные тракторы и пожарные бригады.
За прошедшие сутки было ликвидированы очаги открыто пламени.
"Делается все возможное для предотвращения развертывания пожара! Заметим, что почвы для тушения пожара более чем достаточно, поэтому надеемся, что в течение сегодняшнего дня основные площади поражения будет ликвидирован. Для предупреждения отравления продуктами горения просим придерживаться профилактических мероприятий", - сообщается на интернет-портале общины.
Напомним, в Полтавской области произошел пожар на свалке.