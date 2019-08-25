На Полтавщині горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У неділю о 19:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території сміттєзвалища (площа 6 га) Піщанської сільської ради Кременчуцького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Площа пожежі орієнтовно близько 2 га.
До гасіння залучено 13 людей та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, під Полтавою три доби не могли погасити пожежу на сміттєзвалищі.