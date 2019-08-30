В Киеве горела свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В столице ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 30 августа, в 00:01, в оперативно-координационный центр нлавного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании на свалке на ул. Пироговский путь, 94-96, в Голосеевском районе столицы.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание мусора на площади 1000 м.кв., на свалке общей площадью 13 га.
В 6:31 пожар был локализован, а в 8:57 - ликвидирован.
Напомним, в Вознесенском районе Запорожской области области вторые сутки не могут потушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов.