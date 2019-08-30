В Киеве горела свалка

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20408 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115246 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126015 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122725 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126798 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151851 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В столице ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 30 августа, в 00:01, в оперативно-координационный центр нлавного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании на свалке на ул. Пироговский путь, 94-96, в Голосеевском районе столицы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло возгорание мусора на площади 1000 м.кв., на свалке общей площадью 13 га.

В 6:31 пожар был локализован, а в 8:57 - ликвидирован.

Напомним, в Вознесенском районе Запорожской области области вторые сутки не могут потушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

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