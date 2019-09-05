Пожар на мусоросортировочном заводе в Киевской области потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Пожарные ликвидировали пожар на свалке на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Киевской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Пожар локализован в 15:30 на площади 1,5 га, а в 18:05 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению были привлечены 18 спасателей личного состава, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.
Напомним, в селе Демидов на территории частного мусоросортировочного завода загорелся мусор на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.