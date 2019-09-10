Пожар на свалке неподалеку от Киева еще не потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Пожар на несанкционированной свалке вблизи села Триполье, что в около 50 км от Киева, еще не ликвидировали полностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"Ликвидировано 0,3 га, остается 0,7 га. К тушению привлечены 14 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 3 единицы техники", - указали в ведомстве.
Напомним, 9 сентября около 9:30 возле села Триполье Обуховского района Киевской области на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.