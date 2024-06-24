У травні підприємці отримали кредитів на 2,4 млрд гривень
Київ • УНН
У травні в рамках програми державної підтримки малому і середньому бізнесу в Україні було видано 823 кредити на суму 2,4 млрд грн, при цьому держава гарантувала виконання фіксованих боргових зобов'язань на суму 1,2 млрд грн.
У рамках підтримки МСБ в Україні в травні підприємці отримали 823 кредити на суму 2,4 млрд гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, пише УНН.
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку програми видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень. У травні було укладено 823 кредити на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд гривень.
За кількістю виданих кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк": 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим є АТ "Ощадбанк": 2 902 кредити на 11,2 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд (66 % від свого ліміту).
Найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві – 2 233 кредити на загальну суму 7,8 млрд грн;
- у Дніпропетровській області – 1 511 кредитів на 5 млрд грн;
- у Львівській – 1 672 кредити на 4,9 млрд грн;
- у Київській – 1 178 кредитів на 4,1 млрд грн;
- у Харківській – 574 кредити на 3,9 млрд гривень.
Найбільше кредитів було використано:
- сільське господарство – 4 961 кредит на загальну суму 29,2 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 145 кредитів на 17,1 млрд грн;
- переробна промисловість – 2 967 кредитів на 13,8 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 110 кредитів на 2,4 млрд грн;
- будівництво – 476 кредитів на 1,6 млрд грн.
Нагадаємо
За час дії воєнного стану підприємці взяли понад 55,1 тис. кредитів на близько 220 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", при чому найбільше - на фінансування оборотного капіталу та на антивоєнні цілі.