В рамках поддержки МСБ в Украине в мае предприниматели получили 823 кредита на сумму 2,4 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, пишет УНН.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала программы выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен. В мае было заключено 823 кредита на сумму 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,2 млрд гривен.

По количеству выданных кредитов лидирует АО КБ "Приватбанк": 12 828 кредитов на общую сумму около 21 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку. Вторым является АО "Ощадбанк": 2 902 кредита на 11,2 млрд грн (90% от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 879 кредитов на 9,5 млрд (66% от своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве-2 233 кредита на общую сумму 7,8 млрд грн; в Днепропетровской области-1 511 кредитов на 5 млрд грн;

во Львовской области -1 672 кредита на 4,9 млрд грн;

в Киевской области-1 178 кредитов на 4,1 млрд грн;

в Харьковской области -574 кредита на 3,9 млрд гривен.



Больше всего кредитов было использовано:

сельское хозяйство-4 961 кредит на общую сумму 29,2 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 8 145 кредитов на 17,1 млрд грн;



перерабатывающая промышленность-2 967 кредитов на 13,8 млрд грн;



транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1 110 кредитов на 2,4 млрд грн;



строительство-476 кредитов на 1,6 млрд грн.



Напомним

За время действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на около 220 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", причем больше всего - на финансирование оборотного капитала и на антивоенные цели.