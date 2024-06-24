В мае в рамках программы государственной поддержки малому и среднему бизнесу в Украине было выдано 823 кредита на сумму 2,4 млрд грн, при этом государство гарантировало выполнение фиксированных долговых обязательств на сумму 1,2 млрд грн.
В рамках поддержки МСБ в Украине в мае предприниматели получили 823 кредита на сумму 2,4 млрд гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, пишет УНН.
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала программы выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен. В мае было заключено 823 кредита на сумму 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,2 млрд гривен.
По количеству выданных кредитов лидирует АО КБ "Приватбанк": 12 828 кредитов на общую сумму около 21 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку. Вторым является АО "Ощадбанк": 2 902 кредита на 11,2 млрд грн (90% от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 879 кредитов на 9,5 млрд (66% от своего лимита).
Наибольший объем кредитов обслуживается:
Больше всего кредитов было использовано:
Напомним
За время действия военного положения предприниматели взяли более 55,1 тыс. кредитов на около 220 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", причем больше всего - на финансирование оборотного капитала и на антивоенные цели.