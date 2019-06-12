У травні фактичний показник інфляції перевищив прогноз - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу у травні. Про це повідомили УНН у прес-службі НБУ.
"У травні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% – у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу", - повідомили у НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У травні в Україні найбільше подорожчали фрукти
Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інфляція в травні сповільнилася