В мае фактический показатель инфляции превысил прогноз - НБУ

"В мае 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле). В месячном измерении цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза ", - сообщили в НБУ.

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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