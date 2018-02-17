У Токіо праві організували мітинг біля російського посольства

Як розповіли агентству в поліції, мітинг є дозволеним. Мітингувальники вигукували гасла з вимогою віддати “північні території”, як в Японії називають російські Південні Курили. За приблизними підрахунками, на мітинг зібралося близько двох десятків людей.

В Японії болісно сприйняли проведення навчань з протидії незаконним збройним формуванням за участю 2 тисяч військових Східного військового округу (ВВО) РФ і близько 500 одиниць техніки на південних Курилах, у тому числі на Кунашир.

Як раніше повідомляв УНН, влада Японії затвердила 22 грудня 2017 року проект бюджету на 2018 фінансовий рік (починається з 1 квітня 2018 року), який передбачає рекордні витрати на оборону. Згідно зі схваленим документом, загальний обсяг бюджету складе 97,7 трлн ієн (близько 861 млрд доларів США за поточним курсом), що на 260 млрд ієн (2,2 млрд доларів США) більше, ніж у цьому фінансовому році (завершиться 31 березня 2018 року). Більше третини його буде використано для витрат на соціальну сферу, в тому числі надання населенню медичного обслуговування. Близько 5,19 трлн ієн (45,7 млрд доларів) цієї суми передбачається витратити на оборонні цілі, зокрема покупку нового озброєння на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Японії заявило, що розгортання систем ПРО США не становить загрози Росії

Японія вже кілька років послідовно нарощує оборонний бюджет у зв’язку з непростою, на думку Токіо, ситуацією в області безпеки у регіоні, що викликає стурбованість низки країн, у тому числі Китаю.

Слід зазначити, що зараз Японія не має у своєму розпорядженні озброєння, за допомогою якого можна нанести удар по наземній базі на території іншої держави. Японська конституція обмежує можливості Сил самооборони країни, забороняючи їм володіти наступальним озброєнням. Однак уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе неодноразово озвучував позицію, згідно з якою нанесення превентивного удару по ворожій базі, що несе пряму загрозу безпеці Японії, може бути розцінено як самооборона.