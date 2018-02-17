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10 марта, 15:15 • 109412 просмотра

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В Токио праве организовали митинг у российского посольства

В Токио праве организовали митинг у российского посольства

Киев  •  УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. У здания посольства России в Токио проходит митинг ультраправых сил с требованием отдать Южные Курилы, сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Как рассказали агентству в полиции, митинг является разрешенным. Митингующие выкрикивали лозунги с требованием отдать “северные территории”, как в Японии называют российские Южные Курилы. По приблизительным подсчетам, на митинг собралось около двух десятков человек.

В Японии болезненно восприняли проведение учений по противодействию незаконным вооруженным формированием с участием 2 тысяч военных Восточного военного округа (ВВО) РФ и около 500 единиц техники на южных Курилах, в том числе на Кунашир.

Как ранее сообщал УНН, власти Японии утвердила 22 декабря 2017 проект бюджета на 2018 финансовый год (начинается с 1 апреля 2018 года), предусматривает рекордные расходы на оборону. Согласно принятому документу, общий объем бюджета составит 97,7 трлн иен (около 861 млрд долларов США по текущему курсу), что на 260 млрд иен (2,2 млрд долларов США) больше, чем в этом финансовом году (завершится 31 марта 2018 года). Более трети его будут использованы для расходов на социальную сферу, в том числе предоставление населению медицинского обслуживания. Около 51,9 трлн иен (45,7 млрд долларов) этой суммы предполагается потратить на оборонные цели, в частности покупку нового вооружения на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

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Япония уже несколько лет последовательно наращивает оборонный бюджет в связи с непростой, по мнению Токио, ситуацией в области безопасности в регионе, что вызывает обеспокоенность ряда стран, в том числе Китая.

Следует отметить, что сейчас Япония не располагает вооружения, с помощью которого можно нанести удар по наземной базе на территории другого государства. Японская конституция ограничивает возможности Сил самообороны страны, запрещая им владеть наступательным вооружением. Однако правительство Японии во главе с Синдзо Абэ неоднократно озвучивал позицию, согласно которой нанесения превентивного удара по вражеской базе, несет прямую угрозу безопасности Японии, может быть расценено как самооборона.

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