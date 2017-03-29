У тендерній документації має бути механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування - С.Тригубенко

ukru
Ексклюзив
09:26 • 47879 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 128683 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 189989 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 172820 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 175504 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 172868 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 242054 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 142545 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 118830 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 137907 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
48 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 108764 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 107939 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 104875 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 96363 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 80558 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 128662 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 189974 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 168565 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 242048 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 228863 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 5999 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 104695 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 130178 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 155593 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 144711 перегляди
Актуальне
У тендерній документації має бути механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування - С.Тригубенко

У тендерній документації має бути механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування - С.Тригубенко

Київ • УНН

 • 7786 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Відповідальність за якість продуктів харчування, які постачаються у школи і дитячі садочки, має нести як виробник, так і заклад освіти. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

Так, за словами С.Тригубенка, часті випадки отруєнь дітей у школах та садочках сьогодні свідчать про низький рівень контролю за якістю харчування.

“Про дитяче харчування та низький рівень контролю того, чим годують дітей у школах і садочках, сьогодні свідчить не лише галас батьків, а й часті випадки отруєнь. Днями на Закарпатті госпіталізували 13 школярів. На минулому тижні у дитсадку Львівщини отруїлося семеро малюків. Сьогодні взагалі прочитав новину про те, що на Запоріжжі четверо дітей їли борщ зі ртуттю з розбитого термометра. Правда, ця „НП“ трапилася не у школі, а вдома”, — написав він.

Водночас, за словами нардепа, згідно з чинним законодавством, відповідальність за якість продуктів харчування, які постачаються у школи і дитячі садочки, несе виключно виробник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після перевірок харчування у дитсадках Кривого Рогу розірвали договори із постачальниками

"Однак експерти переконують, що насправді таку відповідальність мають нести спільно і заклади освіти, бо саме вони проводять тендери на закупівлю продуктів, і постачальники тих чи інших товарів“, — написав він.

Також С.Тригубенко виступив на підтримку ініціативи батьків на Прикарпатті, які запропонували запровадити механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування. Закріплення цієї норми на рівні тендерної документації спонукатиме виробника відповідальніше ставитися до виконання замовлень, припустив нардеп.

“Мені відомо, що активні батьки на Прикарпатті, наприклад, пропонують запровадити механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування. Таку позицію відстоює громадський рух мам. І з ними складно не погодитися. Інакше як убезпечити дітей від продукції, що не відповідає вимогам якості...? Якщо така норма буде запроваджена та офіційно закріплена на рівні тендерної документації (йдеться про типовий договір з постачальником), то постачальник, можна припустити, буде набагато відповідальніше ставитиметься до виконання замовлення”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні.

С.Тригубенко також наголосив на тому, що має бути посилений контроль за дотриманням санітарних та гігієнічних вимог на шкільних харчоблоках. Такі перевірки варто проводити як мінімум раз на півроку, зауважив він.

“Окремий аспект безпечності харчування дітей — це дотримання санітарних та гігієнічних вимог на тих же харчоблоках. Їх у нас, на жаль, контролюють раз у п’ятирічку, або тоді, коли є скарги чи вже реальні випадки отруєнь. Тут вже компетенція контролюючих органів та інспекцій. І так як надії на сучасну Держпродспоживслужбу в країні немає, часто ініціаторами таких перевірок стають місцеві органи влади, приймаючі окремі рішення на сесії. Думаю варто говорити про те, аби такі рішення приймалися на регулярній основі — раз на півроку наприклад, чи навіть частіше...”, — написав політик.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами М.Проданчука, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.41
Bitcoin
$85,146.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,110.90
Ethereum
$1,909.20