У тендерній документації має бути механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування - С.Тригубенко

Так, за словами С.Тригубенка, часті випадки отруєнь дітей у школах та садочках сьогодні свідчать про низький рівень контролю за якістю харчування.

“Про дитяче харчування та низький рівень контролю того, чим годують дітей у школах і садочках, сьогодні свідчить не лише галас батьків, а й часті випадки отруєнь. Днями на Закарпатті госпіталізували 13 школярів. На минулому тижні у дитсадку Львівщини отруїлося семеро малюків. Сьогодні взагалі прочитав новину про те, що на Запоріжжі четверо дітей їли борщ зі ртуттю з розбитого термометра. Правда, ця „НП“ трапилася не у школі, а вдома”, — написав він.

Водночас, за словами нардепа, згідно з чинним законодавством, відповідальність за якість продуктів харчування, які постачаються у школи і дитячі садочки, несе виключно виробник.

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"Однак експерти переконують, що насправді таку відповідальність мають нести спільно і заклади освіти, бо саме вони проводять тендери на закупівлю продуктів, і постачальники тих чи інших товарів“, — написав він.

Також С.Тригубенко виступив на підтримку ініціативи батьків на Прикарпатті, які запропонували запровадити механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування. Закріплення цієї норми на рівні тендерної документації спонукатиме виробника відповідальніше ставитися до виконання замовлень, припустив нардеп.

“Мені відомо, що активні батьки на Прикарпатті, наприклад, пропонують запровадити механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування. Таку позицію відстоює громадський рух мам. І з ними складно не погодитися. Інакше як убезпечити дітей від продукції, що не відповідає вимогам якості...? Якщо така норма буде запроваджена та офіційно закріплена на рівні тендерної документації (йдеться про типовий договір з постачальником), то постачальник, можна припустити, буде набагато відповідальніше ставитиметься до виконання замовлення”, — написав він.

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С.Тригубенко також наголосив на тому, що має бути посилений контроль за дотриманням санітарних та гігієнічних вимог на шкільних харчоблоках. Такі перевірки варто проводити як мінімум раз на півроку, зауважив він.

“Окремий аспект безпечності харчування дітей — це дотримання санітарних та гігієнічних вимог на тих же харчоблоках. Їх у нас, на жаль, контролюють раз у п’ятирічку, або тоді, коли є скарги чи вже реальні випадки отруєнь. Тут вже компетенція контролюючих органів та інспекцій. І так як надії на сучасну Держпродспоживслужбу в країні немає, часто ініціаторами таких перевірок стають місцеві органи влади, приймаючі окремі рішення на сесії. Думаю варто говорити про те, аби такі рішення приймалися на регулярній основі — раз на півроку наприклад, чи навіть частіше...”, — написав політик.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами М.Проданчука, якість шкільного харчування на державному рівні в Україні не контролюється.