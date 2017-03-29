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В тендерной документации должен быть механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания - С.Тригубенко

В тендерной документации должен быть механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания - С.Тригубенко

Киев • УНН

 • 7785 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Ответственность за качество продуктов питания, поставляемых в школы и детские сады, должен нести как производитель, так и учебное заведение. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Так, по словам С.Тригубенко, частые случаи отравлений детей в школах и садиках сегодня свидетельствуют о низком уровне контроля за качеством питания.

“О детском питании и низком уровне контроля того, чем кормят детей в школах и садиках, сегодня свидетельствует не только шум родителей, но и частые случаи отравлений. На днях в Закарпатье госпитализировали 13 школьников. На прошлой неделе в детском саду Львовской области отравились семеро детей. Сегодня вообще прочитал новость о том, что в Запорожской области четверо детей ели борщ со ртутью из разбитого термометра. Правда, это „ЧП“ случилось не в школе, а дома”, — написал он.

Однако, по словам нардепа, согласно действующему законодательству, ответственность за качество продуктов питания, поставляемых в школы и детские сады, несет исключительно производитель.

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“Однако эксперты утверждают, что на самом деле такую ​​ответственность должны нести совместно и учебные заведения, поскольку именно они проводят тендеры на закупку продуктов, и поставщики тех или иных товаров”, — написал он.

Также С.Тригубенко выступил в поддержку инициативы родителей на Прикарпатье, которые предложили ввести механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания. Закрепление этой нормы на уровне тендерной документации будет побуждать производителя ответственно относиться к выполнению заказов, предположил нардеп.

“Мне известно, что активные родители на Прикарпатье, например, предлагают ввести механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания. Такую позицию отстаивает общественное движение мам. И с ними сложно не согласиться. Иначе как обезопасить детей от продукции, не соответствующей требованиям качества ...? Если такая норма будет введена и официально закреплена на уровне тендерной документации (речь идет о типичном договоре с поставщиком), то поставщик, можно предположить, будет гораздо ответственнее относиться к выполнению заказа”, - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне.

С.Тригубенко также отметил, что должен быть усилен контроль за соблюдением санитарных и гигиенических требований на школьных пищеблоках. Такие проверки следует проводить как минимум раз в полгода, отметил он.

“Отдельный аспект безопасности питания детей — это соблюдение санитарных и гигиенических требований на тех же пищеблоках. Их у нас, к сожалению, контролируют раз в пятилетку, или тогда, когда есть жалобы или уже реальные случаи отравлений. Здесь уже компетенция контролирующих органов и инспекций. И так как надежды на современную Держпродспоживслужбу в стране нет, часто инициаторами таких проверок становятся местные органы власти, принимающие отдельные решения на сессии. Думаю, стоит говорить о том, чтобы такие решения принимались на регулярной основе — раз в полгода например, даже чаще ... ”, - написал политик.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Н.Проданчука, качество школьного питания на государственном уровне в Украине не контролируется.

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