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У світі були намагання зневажати те, що ми цінуємо, але зараз це неможливо - Зеленський на сесії саміту G7

У світі були намагання зневажати те, що ми цінуємо, але зараз це неможливо - Зеленський на сесії саміту G7

Київ • УНН

 • 693224 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив про те, що світі були намагання зневажати те, що ми цінуємо, але зараз це неможливо. Про це написав Зеленський в своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ми разом із всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.

У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає.

І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом росії. Але чи достатньо цього?", - написав Зеленський.

Він додав, що демократія потребує більшого.

"Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею", - підсумував Глава держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки" - йшлося про зброю та українську формулу миру.

Крім того, Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі.

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