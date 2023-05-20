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Байден додав у графік зустріч із Зеленським під час саміту G7 - ЗМІ

Байден додав у графік зустріч із Зеленським під час саміту G7 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент США Джо Байден проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту на саміт G-7 у Хіросімі, передає УНН із посиланням на NBC News.

Цитата

"Президент Джо Байден проведе зустріч сам-на-сам із Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту європейського лідера на саміт G-7 у Хіросімі, Японія", - повідомив кореспондент NBC News Майк Мемолі.

Додамо

Раніше низка ЗМІ повідомила, що зустріч Байдена та Зеленського може відбутись 21 травня.

Наразі відомо, що 21 травня на полях саміту відбудуться преcконференції Байдена та Зеленського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підбив підсумки зустрічей і перемовин зі світовими лідерами напередодні саміту G7

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