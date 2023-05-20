Байден додав у графік зустріч із Зеленським під час саміту G7 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент США Джо Байден проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту на саміт G-7 у Хіросімі, передає УНН із посиланням на NBC News.
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"Президент Джо Байден проведе зустріч сам-на-сам із Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту європейського лідера на саміт G-7 у Хіросімі, Японія", - повідомив кореспондент NBC News Майк Мемолі.
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Раніше низка ЗМІ повідомила, що зустріч Байдена та Зеленського може відбутись 21 травня.
Наразі відомо, що 21 травня на полях саміту відбудуться преcконференції Байдена та Зеленського.
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