Байден добавил в график встречу с Зеленским во время саммита G7 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент США Джо Байден проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита на саммит G-7 в Хиросиме, передает УНН со ссылкой на NBC News.
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"Президент Джо Байден проведет встречу один-на-один с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита европейского лидера на саммит G7 в Хиросиме, Япония", - сообщил корреспондент NBC News Майк Мемоли.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что встреча Байдена и Зеленского может состояться 21 мая.
Известно, что 21 мая на полях саммита состоятся пресс-конференции Байдена и Зеленского.
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