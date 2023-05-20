Зеленський підбив підсумки зустрічей і перемовин зі світовими лідерами напередодні саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту «Сімки» - йшлося про зброю та українську формулу миру, передає УНН.
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Зустрівся із Джорджею Мелоні, головою уряду Італії. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору, повідомив Зеленський.
Переговори з Ріші – паном Премʼєр-міністром Великої Британії. Зеленський подякував за лідерство в розвитку українських можливостей у небі: Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі.
Говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді.
"Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям", - повідомив Президент України..
Говорив із Президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека, оборона, економіка, наша спільна політика – обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу.
"Я дякую тобі, Шарлю, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку", - зазначив Зеленський.
Зустрівся з Президентом Франції Макроном.
"Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України", - додав Глава Української держави.
Була зустріч і з паном Канцлером Німеччини Шольцом.
"Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в рамках "Сімки", - резюмував Зеленський.
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