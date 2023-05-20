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Зеленский подвел итоги встреч и переговоров с мировыми лидерами накануне саммита G7

Киев • УНН

 • 715125 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня встреч и переговоров в Японии накануне саммита «Семерки» - речь шла об оружии и украинской формуле мира, передает УНН.

Детали

Встретился с Джорджей Мелони, главой правительства Италии. Посмотрели, как можем сейчас с Италией усилить наши возможности защищать жизнь от российского воздушного террора, сообщил Зеленский.

Переговоры с Ришигосподином Премьер-министром Великобритании. Зеленский поблагодарил за лидерство в развитии украинских возможностей в небе: Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи.

Говорил с Премьер-министром Индии Моди.

"Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе по нашей формуле мира. Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям", - сообщил Президент Украины.

Говорил с Президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность, оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза.

"Я благодарю тебя, Шарль, за твою искреннюю, неизменную и действенную поддержку", - отметил Зеленский.

Встретился с Президентом Франции Макроном.

"Мы регулярно обмениваемся взглядами на ситуацию с безопасностью, рассматриваем те или иные варианты наших совместных оборонных и политических действий. Так и в этот раз. Содержательный разговор. Добавляет уверенности в нашем движении к победе Украины", - добавил Глава Украинского государства.

Была встреча и с господином Канцлером Германии Шольцом.

"Обсудили с Олафом, как можем ускорить честный мир для Украины, как можем усилить нашу совместную работу в рамках "Семерки", - резюмировал Зеленский.

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