Зеленский подвел итоги встреч и переговоров с мировыми лидерами накануне саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня встреч и переговоров в Японии накануне саммита «Семерки» - речь шла об оружии и украинской формуле мира, передает УНН.
Детали
Встретился с Джорджей Мелони, главой правительства Италии. Посмотрели, как можем сейчас с Италией усилить наши возможности защищать жизнь от российского воздушного террора, сообщил Зеленский.
Переговоры с Риши – господином Премьер-министром Великобритании. Зеленский поблагодарил за лидерство в развитии украинских возможностей в небе: Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи.
Говорил с Премьер-министром Индии Моди.
"Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе по нашей формуле мира. Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям", - сообщил Президент Украины.
Говорил с Президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Безопасность, оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза.
"Я благодарю тебя, Шарль, за твою искреннюю, неизменную и действенную поддержку", - отметил Зеленский.
Встретился с Президентом Франции Макроном.
"Мы регулярно обмениваемся взглядами на ситуацию с безопасностью, рассматриваем те или иные варианты наших совместных оборонных и политических действий. Так и в этот раз. Содержательный разговор. Добавляет уверенности в нашем движении к победе Украины", - добавил Глава Украинского государства.
Была встреча и с господином Канцлером Германии Шольцом.
"Обсудили с Олафом, как можем ускорить честный мир для Украины, как можем усилить нашу совместную работу в рамках "Семерки", - резюмировал Зеленский.
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