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Макрон зустрівся із Зеленським і заявив, що його візит до Японії "змінює правила гри"

Макрон зустрівся із Зеленським і заявив, що його візит до Японії "змінює правила гри"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон назвав візит президента України Володимира Зеленського до Японії на саміт G7 таким, що "змінює правила гри", на тлі того, як вони зустрілися для переговорів на полях заходу, повідомляє Sky News, пише УНН.

Цитата

"Я вважаю, що це унікальна можливість (провести) обмін (думками) з багатьма південними країнами та розповісти про свою ситуацію, висловити повідомлення та поділитися поглядами. Я дійсно вірю, що це може змінити правила гри", - сказав Макрон.

Він додав, що Франція буде з Україною "до самого кінця".

Також Макрон поширив у Twitter відео зустрічі із Зеленським, і вказав, що "літак у кольорах Французької Республіки прибув до Хіросіми". "На борту на G7 прибула українська делегація, щоб працювати з нами та нашими партнерами. За перемогу України. За повернення миру в Європу", - зазначив Макрон.

Un avion aux couleurs de la République française est arrivé à Hiroshima.

À son bord, la délégation ukrainienne venue au G7 œuvrer avec nous et nos partenaires.

Pour la victoire de l’Ukraine.
Pour le retour de la paix en Europe. pic.twitter.com/1D6n8jCaEN

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 20, 2023

Нагадаємо

Перед цим Зеленський у Японії зустрівся з прем'єрами Італії, Великої Британії, Індії, а також головою Євроради.

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